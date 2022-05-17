حكاية جريمة.. زوجة تتخلص من زوجها مريض القلب بوضع ترامادول في الطعام

قبل 3 سنوات، شهدت منطقة الظاهر بالقاهرة، واقعة قتل زوجة لزوجها بوضع أقراص «الترامادول» في الطعام، واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها تعرفت على شخص أخر أثناء سفر المجني عليه للعمل بإحدى الدول العربية، وعندما قرر عدم السفر مرة أخرى شعرت بأن علاقتها بعشيقها سوف تنتهي فقررت التخلص منه.

طالبة تبلغ عن والدتها

كشفت أوراق القضية تلقي رئيس مباحث قسم شرطة رئيس مباحث الظاهر بلاغا في مايو 2019 من طالبة تدعى «منة»، 16 سنة، تتهم والدتها بقتل والدها، وبالانتقال إلى سكن المبلغة تبين العثور على جثة شخص يدعي «عادل»، 45 عاما، وباستدعاء مفتش الصحة، أكد وجود شبهه جنائية في الوفاة، وعلي الفور تم التحفظ على زوجة المجني عليه وتدعى «منى.أ»، 40 عامًا، تحت تصرف جهات التحقيق والتي قررت نقل الجثة لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات أنه أثناء غياب المجني عليه للعمل خارج البلاد، تعرفت المتهمة علي شخص آخر من دائرة قسم شرطة إمبابة وأقامت علاقة غير شرعية، وأضافت التحريات أن المتهمة نقلت محل إقامتها لمنطقة الظاهر وعرفت الجيران بأن العشيق هو شقيقها حتى يتمكن من الدخول والخروج دون اعتراض الجيران، وكان العشيق يتواجد مع المتهمة أمام المبلغة التي كانت تدرك علاقة والدتها به.

وأوضحت التحريات أنه بعد عودة الزوج لقضاء شهر رمضان مع أسرته قرر عدم السفر مرة أخرى، وهو ما جعل الزوجة تفكر في الخلاص منه، واتفقت مع عشيقها أن تضع أقراص الترامادول له في الطعام لكون زوجها مريض قلب وضغط وهذه الأقراص سوف تقتله، وبالفعل قام العشيق بشراء ترامادول بمبلغ 170 جنيها، وأعطاه للزوجة التي نفذت مخططها الشيطاني، ووضعت له تلك الأقراص في طعام الإفطار، وشعر الزوج بحالة إعياء شديدة وتوفي، فاتصلت بالعشيق لكي يستخرج تصريح الدفن، وقامت المبلغة بالتوجه إلى قسم الشرطة وإخطار رئيس المباحث، وتم ضبط العشيق وتحرير محضرا بالواقعة واحالتهما للجنايات.