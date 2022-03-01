مصرع طالب أفغانستاني سقط من الطابق الخامس بمنطقة الظاهر  

لقي طالب أفغانستاني مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الظاهر، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وطلبت النيابة إخطار سفارة المتوفي لإنهاء إجراءات استلام الجثمان، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بمصرع شاب أجنبي

تلقى مأمور قسم شرطة الظاهر، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب أجنبي مصاب بكسور ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة أفغانستان ويدعى «حكمت الله»، في العقد الثالث من العمر ويدرس في جامعة الأزهر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور واشتباه في نزيف داخلي.

وكشفت التحريات أن الطالب المتوفي من دوله أفغانستان ويدرس في جامعة الأزهر، مقيم بمنطقة الظاهر، اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، وأضافت التحريات بأن زملائه نقلوه إلى المستشفى، إلّا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب سقط من الطابق السادس في الهرم

من جهة أخرى، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.