إنجازات مؤسسة حياة كريمة في الجيزة ومحافظات الدلتا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنجازات مؤسسة حياة كريمة.. في الجيزة ومحافظات الدلتا»، موضحا أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تواصل نجاحها في تحويل حياة المصريين إلى الأفضل، وتحقيق عدد من الإنجازات على أرض الواقع بمحافظات الدلتا في مختلف مرافق البنية التحتية.

إنشاء 724 مشروعا ما بين تمهيد طرق داخلية وتطوير اتصالات وكهرباء والغاز الطبيعي

وأوضح التقرير، أنّه جرى تنفيذ العديد من المشروعات في قرى محافظات البحيرة، مثل مجمع خدمات ومركز شباب ومركز طبي ومشروعات في قطاعات أخرى مثل قطاع الأبنية التعليمية والزراعة، وفي مركز الحسينية بالشرقية، جرى فيها إنشاء 724 مشروعا، بين تمهيد طرق داخلية وتطوير اتصالات وكهرباء والغاز الطبيعي.

جاري العمل على مد وصلات الغاز الطبيعي للمنازل ورفع كفاءة مراكز الشباب

وتابع التقرير، أنّ المبادرة حققت إنجازات عديدة في محافظة القلويبية بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر،وجرى الانتهاء من مجمع الخدمات ومركز طب الأسرة والوحدة البيطرية وتغطية مصر في الأحراز بنسبة 100%، وجار العمل على مد وصلات الغاز الطبيعي للمنازل ورفع كفاءة مراكز الشباب وإحلال وتجديد الجهد المتوسط للكهرباء.

تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بقرية الحصحص في محافظة الدقهلية

وأتمّ التقرير، أنّه جرى إنجاز العديد من المشروعات بمركز زفتى في محافظة الغربية، في قطاعات عديدة مثل الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والمياه والاتصالات، وتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بقرية الحصحص في محافظة الدقهلية، لخدمة المواطنين في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم وجميع الخدمات العامة.