ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

أقام اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات جلسات الدوار ندوة تدريب برنامج ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك بقرية ابو صير - نجع السمالوس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

القضية السكانية والصحة الانجابية على رأس أولويات حياة كريمة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن النقاش داخل الجلسة تضمن موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

وكانت فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، قد نفذ جلسات الدوار، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور متطوعي مؤسسة حياة كريمة والأهالي في الوحدة الصحية بقرية دهتوره التابعة للوحدة المحلية حانوت مركز زفتى.

وقد تضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

تفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

وفي سياق منفصل كانت قد تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة، أنشطة وحدة سكان محافظة سوهاج، حيث نفذت الوحدة ندوة تحت عنوان مبادرة «مصر أفضل مع حياة كريمة» لعدد 75 من أهالي المركز والقرى، وبمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لمناقشة الزيادة السكانية وخطورتها، وذلك بالوحدة المحلية بنجا مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

مشاكل الكثافة السكانية ضمن «حياة كريمة»

وخلال الندوة تحدث المتخصصون عن مشاكل الكثافة السكانية وأخطارها على المجتمع، وطرق إيجاد حلول جذرية لحل هذه المشكلة، وكذلك تأثير هذه المشكلة على المرافق العامة للدولة، والمشكلات التي تواجه الإدارة المحلية، وتوفير كل الخدمات العامة للمواطنين.