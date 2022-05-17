في عيد ميلاد الزعيم.. مواقف جمعت عادل إمام بزوجته

من المعروف عن الزعيم رصانته وأدائه المحسوب، إلا أن الجانب الخفي في حياته الذي لم يظهر على الشاشات هو علاقته الأسرية مع أولاده وأحفاده وزوجته هالة، نرصد خلال هذا التقرير الجانب الآخر من شخصية الزعيم.

عادل إمام يتحدث عن زوجته هالة

كشف الزعيم عادل إمام في تصريحات تلفزيونية عن تصرفات وطلبات زوجته بعدما أصبح غنياً قائلاً، «أنا عمري ما دخلت مطبخ، ومبعرفش اطبخ خالص، ولما اتجوزت هالة قالتلى مبعرفش اطبخ، وديتها لأمي اتعلمت منها، ودلوقتي مبحبش اكل غير من أيد مراتي».

وأضاف الزعيم، «مرة مراتي قالتلى عايزة طباخ، مش أنت ربنا فتحها عليك وركبت عربية مرسيدس، يبقا لازم ارتاح، وجبتلها طباخ، بس بحب الأكل من ايديها لأنها اتعلمت من أمي، فأفضل الأكلات بالنسبة لي من والدتي هي صينية البطاطس في الفرن واللحمة بالبامية، وطشة الملوخية بتاعة أمي لا يوجد لها مثيل».

أكلات الزعيم المفضلة

وعن أكلاته المفضلة قال الزعيم عادل إمام، «بحب الأسماك بالطريقة البيتي، أحسن سمك كلته في حياتي هو سمك إسكندرية لأنه بيكون طازج وجميل».

السينما في مشوار عادل إمام

قدم الفنان عادل إمام، الذي يحل اليوم عيد ميلاده، عدد كبير من الأعمال السينمائية، فعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم «لصوص لكن ظرفاء» عام 1968 حيث قدم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

مسلسل فلانتينو عام 2022، وجسد من خلاله دور نور عبدالحميد الشهير بـ «فلانتينو» وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.