أسعار السيارات أقل من 200 ألف جنيه.. مانيوال وأتوماتيك

شهد سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار بجميع أنواعها، بسبب حالة التضخم التي يعيشها العالم، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لتصريحات عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات.

وقال عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إنّ السيارات الجديدة ارتفعت بجميع أنواعها بنسبة 30% خلال الفترة الماضية، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تأثير انتشار موجة فيروس كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجارالسيارات، أسعار المركبات التي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه، كما يلي:

أسعار السيارات في مصر

- زوتي Z100 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Elegent 1000 CC: السعر المتداول في السوق 120,000 جنيه

- سوزوكي ألتو 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال: 800 CC، السعر المتداول في السوق 121,000 جنيه.

- سوزوكي ألتو 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / screen 800 CC، السعر المتداول في السوق 126,000 جنيه.

- سوزوكي اسبريسو 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / فول أوبشن 1000 CC، السعر المتداول في السوق 146,900 جنيه.

- شيفروليه لانوس 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC، السعر المتداول في السوق 166,400 جنيه.

- بروتون ساجا 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق 166,900 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 1200 CC، السعر المتداول في السوق 171,900 جنيه.

- بروتون ساجا 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق 188,900 جنيه.

- شانجي M50 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / توب لاين 1500 CC، السعر المتداول في السوق 189,000 جنيه.

- لادا لارجوس 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / فان 1600 CC، السعر المتداول في السوق 200,000 جنيه.

أسعار السيارات 2022

- لادا جرانتا 2022: ناقل حركة الخاص بالسيارة مانيوال / صالون 1600 CC، السعر المتداول في السوق 194,500 جنيه.

- رينو لوجان 2022: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E1 1600 CC، السعر المتداول في السوق 195,000 جنيه.