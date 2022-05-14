أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية.. تبدأ من 33 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات خلال فترة إجازات عيد الفطر الماضية، تذبذبًا في أسعار السيارات المستعملة، إذ ارتفعت أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة في السوق المصرية.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا في جميع أنواعها، بداية من السيارات التي لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وذلك بسبب موجة التضخم المالية التي أصابت العالم بشكل عام، بالإضافة إلى تأثير اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانتشار فيروس كورونا.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا نحو 15% في قيمة السيارات وذلك خلال عيد الفطر.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية على النحو التالي:

فيات دوجان 1994

متوسط سعر السيارة في السوق: 35 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 38 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت 1996

متوسط سعر السيارة في السوق: 35 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 37 ألف جنيه.

فيات أونو 1993

متوسط سعر السيارة في السوق: 36 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 38 ألف جنيه.

فيات شاهين 1995

متوسط سعر السيارة في السوق: 36 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 41 ألف جنيه.

فيات 128 2006

متوسط سعر السيارة في السوق: 36 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 40 ألف جنيه.

لادا 2107 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 36 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 41 ألف جنيه.

فورد فيستا 1997

متوسط سعر السيارة في السوق: 37 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 36 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 38 ألف جنيه.

رينو رينبو 2000

متوسط سعر السيارة في السوق: 37 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 33 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 42 ألف جنيه.