أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.. ياباني وكوري أقل من 100 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المصري تذبذبا في أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 20% في السيارات المستعملة بجميع محافظات الجمهورية.

وقال محمد سعد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022 شهدت ارتفاعا بسبب موجة التضخم المالي، التي شهدتها دول العالم، إضافة إلى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانتشار فيروس كورونا.

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة في مصر 2022.

تويوتا كورولا 1997

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

دايو نوبيرا 2

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 73,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 78,000 جنيه.

سكودا فابيا 2002

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

اسبيرانزا A620 2007

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 84,000 جنيه.

هوندا سيفك 1993

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

فولكس فاجن بولو 2001

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 74,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 78,000 جنيه.

أوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 70,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

كيا سبكترا 2004

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

جيلي باندينو 2015

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة 83,000 جنيه.

دايو جوليت 1998

متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 79,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2000

متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه.

كيا ريو 2004

متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق 72,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 83,000 جنيه.