من الضبعة حتى سيوة.. قوافل طبية وعلاج مجاني لسكان المناطق النائية بمطروح

تنظم وزارة الصحة، العديد من القوافل الطبية لخدمة أهالي مطروح في جميع الماركز والمناطق النائية بنطاق المحافظة خلال شهر مايو الجاري، تبدأ في مراكز الضبعة وسيدي براني والنجيلة وسيوة، وتصل إلى القرى والنجوع التابعة وضواحيها، لتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضي من توقيع الكشوفات الطبية وتحويل الحالات الملحة إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

القوافل الطبية في مطروح

تستهدف القوافل الطبية في مرسى مطروح، المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية في المناطق الصحراوية والنائية، لتقيدم الخدمات لسكانها، وتعويضهم عن نقص الخدمات، التي يحتاجونها على مدار العام، ويجرى صرف الأدوية والكشوفات بالمجان، دون أي رسوم يتحملها المواطنين، وجميعها على نفقة وزارة الصحة والجهات المانحة.

الجامعات تشارك في تنظيم القوافل الطبية

تشارك في مطروح الجامعات والمجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بمطروح والتى تفتح لهم أماكن لتوقيع الكشف الطبى من خلالها في المناطق التى يتوجهون إليها ومن بينهم جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة طنطا وجامعة القاهرة، ومؤسسات عديدة منها نوادي الروتارى وجمعيات أهلية عديدة.

قافلة طبية في النجيلة

وتنطلق قافلة طبية في مركز ومدينة النجيلة، غدا الأربعاء، وتستهدف سكان قرى المتاني والزغيرات والنجوع والتجمعات السكانية التابعة لها، وتتضمن القافلة تخصصات طبية مختلفة من بينها الباطنة والرمد والنساء والتوليد والعظام والجراحة والأنف والأذن والأطفال والمسالك البولية والأسنان، وتضم أخصائيين وإستشاريين في جميع التخصصات من ذوى الخبرة، وسيتم توقع الكشوفات الطبية على الراغبين وصرف أدوية بالمدان لهم وإجراء عمليات للحالات المحتاجه، وتتوجه بعدها العيادات المتنقلة للقوافل إلى واحة سيوة وتستمر 3 أيام في قافلة طبية موسعة.