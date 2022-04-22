إطلاق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرية في قنا.. تشمل 6 تخصصات

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم وساق من أجل الارتقاء بحياة المواطنين وتطوير الريف المصري، إذ تهتم المبادرة بالعمل على كافة الجوانب الحياتية المختلفة التي من شأنها التأثير على سير حياة المواطن، كالتعليم والصحة والتوعية، وغيرها من عوامل الحياة التي تسعى «حياة كريمة» إلى تطويرها بالشكل الذي يوفر للمواطن المصري حياة تليق به، وشهدت العديد من المحافظات والقرى المصرية هذه التطورات المختلفة التي تقوم بها المبادرة.

تخصصات القافلة الطبية التابعة لحياة كريمة

ونظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، قافلة طبية طبية في إحدى قرى محافظة قنا، وهي قرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان مع المؤسسة عادة في مختلف القرى والمحافظات المختلفة بمصر.

وتضمنت القافلة الطبية، التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» 6 تخصصات مختلفة؛ من أجل الكشف على المواطنين وتوفير العلاج والفحص الطبي بدون مقابل مادي منهم، على النحو التالي:

1- أمراض الباطنة.

2- جراحة العظام.

3- طب الأطفال.

4- الجراحة العامة.

5 أمراض النساء والتوليد.

6- تنظيم الأسرة.

ندوات حياة كريمة التوعوية

ولم يقتصر دور القافلة الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على الفحص الطبي والعلاج فقط، إنما عملت المبادرة على تنظيم عدد من الندوات التوعوية للأسر في القرية، وفقا لما أشارت إليه المؤسسة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان إجمالي عدد الحالات التي كشفت عليها القافلة الطبية، التي دشنتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا في قرية رفاعة 876 حالة، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة التي وفرتها القافلة للمواطنين: طب الأطفال وجراحة العظام وأمراض الباطنة.