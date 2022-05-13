الكشف على 1700 شخص في قافلة طبية بالشرقية

مر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الملاحة التابعة لمدينة صان الحجر، أقصى شمال محافظة الشرقية على حدود محافظة بورسعيد، والتي بدأت منذ صباح أمس الخميس، وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

الكشف الطبي على أكثر من 1700 مريض

وتابع وكيل وزارة الصحة في الشرقية سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة بالعيادات المتنقلة وغيرها، والتي تشمل تخصصات «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليه أكثر من 1700 مريض حتى وقت الزيارة.

تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

وأكد وكيل وزارة الصحة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل، كما أكد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

التوعية من انتشار الأمراض الفيروسية

كما تابع جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.