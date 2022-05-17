انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا في القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن انطلاق حملة «طرق الأبواب»، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة، والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي، والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا. ‎

750 فرقة للتطعيم

وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تعمل بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية، وسوف تقدم التطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة، ومواقع التجمعات مثل «محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق، الجامعات، وغيرها»، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم، تسهيلًا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف، الذي يصل إلى مليون و200 ألف مواطن.

توجيهات لرؤساء الأحياء

ووجه المحافظ كافة رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة، وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة، ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس، والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

‎كان محافظ القليوبية ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق رقم (01119992624) او الخط الساخن للمحافظه (114) بالإضافة إلى رقم غرفة الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية (0133222859) أو رقم ( 0133230296 ) او عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة «www.shakwa.eg» ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، أو من خلال تطبيق «صحة مصر».