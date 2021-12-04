خريطة مراكز لقاح كورونا للأطفال محافظة القليوبية.. تعرف عليها

خصصت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية 96 مركزا بـ10 مدن على مستوى المحافظة لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا وفق ما أعلنته الوزارة بتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة بلقاح فايزر الذي تم تخصيصه لهذا الغرض.

«الوطن» تستعرض طريقة ورابط التسجيل لحصول الأطفال على لقاح كورونا والفئة السنية المستهدفة وأنواع اللقاح وخريطة المراكز المخصصة لهذا الغرض ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

طريقة التسجيل والفئة العمرية

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من المراكز المخصصة للتطعيم على مستوى المحافظة من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

وأضاف «عبد الغني»، أن اللقاح آمن وفعال وليس له أعراض جانبية، مناشدا أولياء الأمور بسرعة التسجيل والحصول على اللقاح، مشيرا إلى توافر الكميات اللازمة للقاح الخاص بالأطفال في كافة المراكز.

تسليم 80 ألف نموذج موافقة للمدارس

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه في هذا الإطار تم إرسال موافقات مستنيرة إلى مديرية التربية والتعليم للتوزيع على الطلاب من سن 12 إلى 18 سنة، وبالفعل تم تسليم 80 ألف موافقة مستنيرة وفي انتظار منهم إرسال المدارس التي تم الانتهاء من الموافقات من ولي الأمر.

وتابع: «وبالنسبة للصحة الفرق المتنقلة جاهزة وفي انتظار التوجيه من مديرية التربية والتعليم للتحرك أما من يسجل من هذه الفئة العمرية ويرسل له رسالة من الوزارة يتوجه طبقا للرسالة المرسلة من الوزارة إلى المركز ويتم أخذ لقاح فايزر».

نوع لقاح كورونا المخصص للأطفال

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الوزارة خصصت لقاح «فايزر» لتطعيم الأطفال والحوامل والمرضعات في جميع مراكز التطعيمات المصرح لها بتطعيم الأطفال، مشيرًا إلى أن الإقبال على لقاح كورونا بالنسبة للأطفال مازال متوسطا حيث يتم التسجيل على موقع الوزارة واستلام الرسالة المخصصة على التليفون المحمول والتي يتم تحديد مكان وميعاد التطعيم من خلالها.

خريطة مراكز تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تخصيص 96 مركزا لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا على مستوى المحافظة بواقع 10 مراكز بشبين القناطر و8 بغرب شبرا و4 بالعبور و10 بطوخ و7 بشرق شبرا و16 ببنها و11 بالخانكة و7 بكفر شكر و12 بالقناطر الخيرية و11 بقليوب.

وأوضح وكيل الوزارة أن خريطة المراكز كالتالي:

‎وأكد وكيل الوزارة، توافر اللقاحات بكافة مراكز التطعيم في مختلف مناطق المحافظة ونشر فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد المتحركة المدربة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان بسرعة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين بشكل سريع وآمن.