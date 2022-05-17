تردد قناة dmc دراما الجديد.. اعرف الخريطة الكاملة لمسلسلات شهر مايو

مازلت مجموعة قنوات DMC، تجذب شريحة كبيرة من المواطنين يوميا لمتابعتها، نظرا للمجموعة الكاملة من الأعمال الدرامية المختلفة والبرامج المتنوعة التي تعرض على مدار اليوم، وتمثل عامل جذب كبير لجميع المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

ويحرص عدد كبير من المشاهدين، على متابعة الخريطة الدرامية لقناة DMC دراما، نظرا لما تحتويها على سلسلة مختلفة من المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة، التى تضم عددا كبيرا من الفنانين الذين تركوا علامات بارزة في الدراما والسينما المصرية.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن»، على تقديم كل ما هو جديد لمتابعيها وقرائها، وتوفير ما يبحثون عنه بشكل يومي، تعرض خلال السطور التالية، التردد الجديد لقناة DMC دراما.

تردد قناة DMC دراما الجديد

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

خريطة قنوات dmc دراما

وتعرض قناة dmc دراما، حاليا مجموعة كبيرة من المسلسلات، على النحو التالي:

- مسلسل «البشاير»، بطولة كل من مديحة كامل، محمود عبد العزيز، أحمد بدير، أمينة رزق، حسن حسنى.

- مسلسل «بـ100 وش»، بطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم.

- مسلسل «فلانتينو»، بطولة الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة دلال عبد العزيز، ومشاركة كل من حمدي المرغني، ومحمود الكيلاني.

- مسلسل «الاختيار»، الذي يمثل ملحمة وطنية كبيرة لإحداث ثورة 30 يونيو، وهو بطولة كل من الفنانين، ياسر جلال، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

- مسلسل «إجازة مفتوحة»، بطولة كل من شريف منير، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لقاء الخميسي.

- مسلسل«بالحجم العائلي» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ومشاركة عمرو صالح ويسري اللوزي.

- مسلسل «هربانة منها»، بطولة ياسمين عبد العزيز، مصطفى خاطر، فادية عبدالغني، إنعام سالوسة.