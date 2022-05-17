«عبد المحسن»: مصر لم تواجه نقص في السلع بعد تعظيم المخرون الاستراتيجي

قال الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي، إنّ الغذاء أمن قومي، مشددًا على أن مصر لم تعانِ من أي نقص في السلع الغذائية والزراعية المختلفة، نتيجة جهود أجهزة الدولة، على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فترة انتشار فيروس كورونا: «نعمل وفق اتجاهين في الوزارة، وهما التوسع الأفقي والرأسي، من خلال زيادة إنتاج الأصناف الجديدة واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد لتقليل الفاقد».

الدولة المصرية أطلقت مشروعات قومية كبرى في إطار التوسع الأفقي

وأضاف مدير معهد الاقتصاد الزراعي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني أن الدولة المصرية أطلقت مشروعات قومية كبرى في إطار التوسع الأفقي، مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير وتنمية وسط سيناء، وكل هذه المشروعات زراعية ونستهدف فيها أن زراعة المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة السعة التخزينية في مصر قبل أزمة كورونا، وأن يكون لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي الاستهلاك المحلي 6 أشهر، وعلى هذا الأساس جرى التوسع في الصوامع، حيث تم تطوير المخازن والصوامع القائمة وهو ما انعكس على زيادة المخزون الاستراتيجي.

نراعي الأذواق العالمية بكل اختلافاتها ولكن الجودة أمر أساسي

وتابع مدير معهد الاقتصاد الزراعي: «نراعي الأذواق العالمية بكل اختلافاتها، ولكن الجودة أمر أساسي ومشترك في كل الصادرات، كما نعمل على تنويع الصادرات، كنا نصدر منتجات طازجة فقط، لكننا الآن نصدر صادرات مجمدة ومجففة أيضا، بالإضافة إلى الصادرات المصنعة».