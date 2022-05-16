التعليم العالي تستعرض تقريرا عن المرحلة الثانية لتجهيزات 6 جامعات تكنولوجية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، بشأن منشآت وتجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية.

إنشاء 6 جامعات تكنولوجية

وأفاد التقرير بانتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية، والتي تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهي: «جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية».

تحديد احتياجات الجامعات

وأشار التقرير إلى نتائج اجتماع مُنسقي ومُمثلي الجامعات التكنولوجية الجديدة، الذي عقد مؤخرًا برئاسة نائب الوزير لشؤون الجامعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير عمليات الإنشاء والتجهيز للمرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية الجديدة، كما جرى الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة من أثاث وأجهزة وتجهيزات المعامل والورش، ومقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة، إضافة إلى أهمية تجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بهذه الجامعات.

تلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ الجامعات التكنولوجية بمرحلتيها الأولى والثانية، تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، وتستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أنّ الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

برامج دراسية لخدمة الصناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، أنّ الجامعات التكنولوجية الجديدة ستُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، مشيرًا إلى أنّ الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.

وأوضح أنّ الجامعات تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

وأفاد الدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمرحلة الثانية لإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، تسير وفق الجدول الزمني وبشكل مُتسارع، حيث تخطت نسب التنفيذ في بعض الجامعات 94%.

وتناول التقرير حجم الانجازات الإنشائية والبرامج الأكاديمية بالجامعات التكنولوجية الجديدة بالمرحلة الثانية وتشمل:

- جامعة الغربية التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 10000م2 بقيمة تقديرية 251.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 89%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية «تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية».

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 49.657 م2 بقيمة تقديرية 459.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 70%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية».

- جامعة برج العرب التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 42000م2 بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 94%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية - تكنولوجيا السكك الحديد».

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 70.140 م2، بقيمة تقديرية 570 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 73.3%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية «تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر».

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: وتبلغ مساحة المشروع 65.100 م2، بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 80%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية «تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية».

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 130.368م2، بقيمة تقديرية 543 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 83%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).

الدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية

وأفاد التقرير بأنّ الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: «الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية» في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، والأمور المتعلقة بالدراسة.

يذكر أنّ المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وهي «جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية»، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.