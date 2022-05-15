نائب وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تهدف لربط الجانب الأكاديمي بالصناعة

أكد الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أن التعاون مع كبرى الكيانات الاقتصادية من الأساس المهمة والاهتمامات التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نصب عينيها، مضيفا أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو ربط المناحي الأكاديمية بالصناعة، موضحا أن هناك عددا من الاتفاقيات تم عقدها مع الجهات الكبرى في الصناعة كوزارة الإنتاج الحربي وغيرها، حيث إن التعاون يهدف إلى تدريب الطلاب وتحويل البحث العلمي إلى منتج، ما يسهم في توطين الصناعة المصرية وتطوير التكنولوجيا.

منح وتخفيضات وتسهيلات للطلاب المتميزين بالجامعات التكنولوجية

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات التكنولوجية قامت بعمل عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين والمتميزين للدراسة دون مصروفات أو تخفيضات في قيمة المصروفات بجانب العديد من التسهيلات يتم تقديمها للطلاب المتميزين للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وغيرها من الجامعات لمختلف البرامج الدراسية، مضيفا أنه يتم التركيز على ذلك ودعم الطلاب بمختلف المجالات.

الجامعات التكنولوجية

وتابع نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، أن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة أثبتت جارتها الفترة الأخيرة في التصنيفات خاصة الحكومية في العديد من التخصصات، وحققت طفرات كبيرة في التصنيفات حتى الجامعات الخاصة حققت طفرة، مضيفا أن الجامعات الحكومية وفقا لاستراتيجية التعليم العالي نجحت في إحداث طفرة وتحويل البرامج الدراسية إلى اختراعات وابتكارات متميزة بمختلف المجالات العلمية: «مسابقة تصنيع السيارات نجحت عدد من الجامعات والطلاب في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية بلكونات مصرية خالصة، وبدأنا نشوف طلاب ذوي كفاءة عالية في تصنيع السيارات»، مؤكدا على انتظام الدراسة بالجامعات دون رصد أي مشكلات.