«التعليم العالي» تكشف موقف الجامعات الأهلية الجديدة الجاري تنفيذها

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والبحث العلمي، أن العمل يجري على قدم وساق بمختلف القطاعات بشأن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية ومعدل إنشائها، لافتا إلى أن العمل يجرى للإسراع وبدء الدراسة بعدد من برامج الكليات لعدد لا يقل عن 6 جامعات أهلية، مشيرا إلى أن العمل يتم وفقا لمعدلات وخطط تهدف إلى الإنجاز وإيجاد تخصصات علمية تهدف إلى إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

الجامعات الأهلية

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مخططا لبدء الدراسة بعدد من البرامج بالجامعات في سبتمبر المقبل وكذلك يناير المقبل، مشيرا إلى أن هناك التزاما تاما بكل الإجراءات والتشديدات والالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدا أن استراتيجية وزارة التعليم العالي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى إيجاد تخصصات علمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل وإيجاد خريجين متميزين.

الجامعات الأهلية الجديدة

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية أضافت مسارًا جديدًا للتعليم العالي، بجانب أنها أكدت اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني، مضيفا أن الجامعات تقدم برامج دراسية معاصرة مواكبة لمتطلبات سوق العمل المُستقبلية، كما تعتمد على التدريب العملي أثناء الدراسة بالورش والمعامل التي توفرها هذه الجامعات، بالإضافة إلى المصانع في المناطق الجغرافية القريبة منها، بما يُسهم في تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك خطة التوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم 6 في المرحلة الثانية، وستبدأ الدراسة ببعضها العام الجامعي المقبل، مضيفة أن الجامعات التكنولوجية تعقد العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات بهدف تدريب الطلاب بشكل عملي بالمصانع والشركات المختلفة، بهدف تأهيل خريجي هذه الجامعات على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلية.