«التعليم العالي» تكشف إجراءات القضاء على الكيانات الوهمية

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق والمعاهد، تفاصيل إجراءات القضاء على الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية للطلاب دون الحصول على سند قانوني أو تكون مرخصة أو حاصلة على الإجراءات اللازمة لممارسة العملية التعليمية وتقديمها للشباب بمختلف الاعمار، مؤكدا على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن مجابهة انتشار الكيانات الوهمية المختلفة والحد من انتشارها والقضاء عليها وتنفيذ القانون لمجابهة انتشار المرض، مؤكدًا أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

وزارة التعليم العالي

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الإجراءات يتم تطبيقها تجاه المخالفين، أبرزها مخاطبة الجهات المعنية ومن ثم غلق وتشميع المكان والمصادرة على الممتلكات، والإحالة للنيابة العامة لجميع المضبوطين من أصحاب السناتر والعمال وأي شخص تابع للمكان، وبعدها مخاطبة المحافظة بشأن متابعة إجراءات الغلق للموقع المضبوط بشأنه الأكاديمية.

الكيانات الوهمية

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة إجراءات الكيانات التعليمية وصحة أوراقها وإجراءاتها القانونية وعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات الوهمية، مؤكدا أن جميع أسماء الكيانات التعليمية المعتمدة متاح أسماؤها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والصفحات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أن العمل يسير بمختلف قطاعات الوزارة دون رصد أي مشكلات.