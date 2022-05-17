محافظ الشرقية: مهرجان «تل بسطا» يعكس دور القوى الناعمة في تطوير المجتمع

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء يأتي استكمالا لأوجه التعاون المثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة والمحافظة لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، ويعكس دور القوى الناعمة في تطوير وتنمية المجتمع.

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان تل بسطا الموسيقي

جاء ذلك خلال تفقده لمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، والتي ستشهد انطلاق فعاليات مهرجان تل بسطة للموسيقي والغناء في دورته الأولى، والذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري، ويضم فقرات وعروض فنية متنوعة.

وتفقد المحافظ أعمال التجهيز الجارية بمنطقة تل بسطا، لاستقبال هذا الحدث الثقافي والفني الكبير والذي ينطلق لأول مرة بمحافظة الشرقية، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح المهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

تكثيف أعمال تجهيز مهرجان تل بسطة الموسيقي

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمداخل المدينة وصيانة الطرق ورفع كفاءتها ومراجعة أعمدة الإنارة استعدادا لاستقبال المواطنين والفرق الفنية المشاركة في الحفل.

رافق المحافظ، المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، والعميد محمد زردق، رئيس قسم السياحة والآثار بمديرية أمن الشرقية.