 وزيرا الثقافة والآثار يشهدان انطلاق مهرجان «تل بسطا» في الشرقية

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية، على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

6 عروض في 3 أيام بمهرجان تل بسطا بالشرقية

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان الذي يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة في تطوير وتنمية المجتمع، وقالت إن تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة.

وأضافت أن مهرجان تل بسطا يُعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعي والوجدان ويأتي كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية في محور بناء الإنسان، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداث فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

العناني: مهرجان تل بسطا يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين السياحة والآثار والثقافة

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن إقامة مهرجان تل بسطا يأتي استكمالاً لأوجه التعاون المثمر والفعال بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة التي من بينها إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المصريين بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 التي تتضمن محورًا خاصًا عن رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق فعاليات مماثلة في هذا الإطار بالتعاون بين الوزارتين، بدءاً من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير الماضي، وكذلك مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا والدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في مارس الماضي.

يُذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالٍ يحييها على التوالي كل من فريق براس ساوند باند، والفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا.