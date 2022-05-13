توريد 293 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بداية الحصاد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على متابعته اليومية لحصاد وتوريد محصول القمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وصوله إلى صوامع التخزين وحفظه وفق الشروط والمواصفات التخزينية والتموينية المقررة، حيث يُعد القمح المحصول الإستراتيجي الأول للمحافظة ويحتل مكانة عالية وسط المحاصيل الزراعية لارتباطه بالعديد من الصناعات الغذائية، فضلاً عن كونه المكون الأول في صناعة الخبز البلدي.

انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع

وأشار المحافظ إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

الاصطفاف في خط منتظم على جانب الطريق المؤدي لأماكن التخزين

وشدد المحافظ على ضرورة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء الشرقية، لتيسير الوصول إليها بالسيارات المحملة بمحصول القمح، فضلًا عن منع تزاحم السيارات المحملة بأطنان القمح أمام الصوامع والشون والاصطفاف في خط منتظم على جانب الطريق المؤدي إلى أماكن التخزين، كما أكد على وكيلة وزارة التموين سرعة إنهاء عملية الوزن والتفريغ لحمولات سيارات القمح داخل الصوامع والشون لعدم التكدس والزحام على الطرق العامة والرئيسية.

إزالة أي معوقات أثناء عمليات توريد القمح

وكلف المحافظ كلا من وكيلي وزارتي الزراعة والتموين باستمرار التنسيق والتعاون فيما بينهما، وكذلك جميع الجهات ذات الصلة، للتعامل فورا وإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 33256 ألف طن و113 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 260597 ألف طن و768 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 293853 ألف طن و881 كيلو قمح، وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 282 ألفا و837 فدانا، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا.

وثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا اهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية زراعة المحصول وصولا لعمليتي الحصاد والتوريد.