«التعمير والإسكان» يحصد جائزتي «الأكفأ في تقديم خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي»

حصد بنك التعمير والإسكان على جائزتي «البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي»، Most Reliable Mobile Banking Service Provider Egypt2022، و«الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي»، Most Reliable Internet Banking Service Provider Egypt2022، من مؤسسة world Business Outlook العالمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي تحققها المؤسسات المالية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وتمنح هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية المتخصصة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في جميع المجالات.

رئيس التعمير والاسكان: الجوائز حصاد جهود طويلة للبنك في تطوير البنية التكنولوجية

من جهته، قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إنَّ التكريم العالمي للبنك جاء نتيجة جهود متواصلة قام بها البنك خلال الفترة الماضية، خاصةً في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطبيقه لاستراتيجية طموحة تؤهله أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في مصر.

وأضاف «غانم»، أنَّ ذلك تم عن طريق تطوير وتحديث البنيه التكنولوجيه لـ بنك التعمير والإسكان، وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية وضخ استثمارات متنامية بما يحقق التحول الرقمي السريع والمتلاحق، تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي لاعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة

إطلاق باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجية البنك المصرفية الرقمية

كما أوضح أنَّه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير والإسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي HDB NET، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في التطوير الرقمي ويعزز مبدأ التعامل مع البنك في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام.

وتابع رئيس بنك التعمير والاسكان، «تمّ إطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت والموبايل البنكي (HDB Net)، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة من أهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك، كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية إدارة البطاقات المختلفة، من بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات الائتمان، والبطاقات المدفوعة مقدما، بالإضافة إلي فتح حسابات جديدة، وربط وكسر الشهادات الادخارية، وسداد أقساط القروض.