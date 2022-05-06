إزاي تحدث بيانات حسابك من خلال الموبايل البنكي والإنترنت؟

الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي واحدة من أهم وأفضل الخدمات البنكية الإلكترونية التي تتيحها البنوك المختلفة لتحديث البيانات، فضلا عن إمكانية متابعة كل التعاملات على الحساب كالسحب والإبداع ومتابعة الأوعية الادخارية لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب للفروع، إذ يمكن القيام بكل ذلك وأكثر من خلال الأجهزة الذكية في المنزل أو مكان العمل أو المقهى وذلك من خلال أجهزة الهاتف أو الكمبيوتر.

ووفقا للبنوك فإن هناك حالات لا يجوز فيها تحديث البيانات من خلال التطبيقات المختلفة أو الاتصالات الهاتفي بل يشترط زيارة العميل الفرع لتحديث البيانات ومنها تغيير محل الإقامة الدائم المسجل لدى البنك، تغيير البيانات المالية، وتغيير رقم جواز السفر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد إجراءات تحديث بيانات الحساب عن طريق الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي كالتالي:

إجراءات تحديث بيانات الحساب البنكي أونلاين

1- في البداية للاستفادة من الخدمة يجب الدخول على خدمة الإنترنت البنكية أو الموبايل البنكي من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

2- يتم اختيار تبويب طلبات ومنه يتم اختيار تبويب استمارة تحديث البيانات.

3- في الخطوة الثالثة يقوم العميل بإدخال البيانات التي يرغب في تحديثها، ثم قراءة الشروط والأحكام وتأكيد الموافقة عليها في إتمام باقي الخطوات.

4- ثم بالضغط على كلمة تنفيذ، ثم أدخل الرقم السري المتغير (OTP) من على تطبيق OTP.9، ثم قم بالضغط على كلمة تأكيد بمجرد ظهور رسالة التأكيد.

مميزات الخدمات المصرفية أونلاين:

- إمكانية التحويل النقدي الفوري بين حساباتك.

- سداد فوري لمستحقات بطاقاتك الائتمانية.

- يمكنك أيضا طلب اصدار دفتر شيكات وتحديد الفرع المفضل لاستلامه.

- إيقاف فوري لبطاقاتك في حالة فقدانها أو سرقتها.

- الاطلاع الفوري على أرصدة وحركات حساباتك وبطاقاتك الائتمانية، أرصدة وبيانات الودائع، شهادات الادخار والقروض الخاصة بك.

- الاطلاع على أحدث العروض والخصومات لحاملي بطاقات QNB الأهلي.

- معرفة مواقع أقرب ماكينات الصراف الآلي وفروع QNB الأهلي بكل سهولة.

- معرفة أحدث معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

- التحكم في حساباتك وبطاقاتك.

- سهولة التواصل مع البنك في أي وقت ومن أي مكان.

- طلب تحديد مقابلة وسيقوم أحد ممثلي البنك بالتواصل معك.

- التواصل مع خدمة العملاء .