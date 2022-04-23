قرض شخصي من بنك التعمير والإسكان بدون ضامن بمليون جنيه

أعلن بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان عن قرض شخصي للموظفين في القطاع الخاص ويصل القرض الشخصي إلى مليون جنيه بسعر عائد مميز.

قرض شخصي بمليون جنيه لموظف القطاع الخاص

وقال البنك، في بيان رسمي، إنه تم نشره على موقع الرسمي أنه من الممكن حصول موظفي القطاع الخاص على مليون جنيه في حالة تحويل المرتب شهريا، وإذا لم يتم تحويل المرتب يحصل الموظف على قرض يبلغ قيمته 500 ألف جنيه.

قرض شخصي من بنك التعمير والإسكان بدون ضامن

وتابع البنك في بيانه أن القرض الشخصي للموظفين بالقطاع الخاص يمكن الحصول عليه بعد تقديم الأوراق والمستندات بدون ضامن.

وأضاف البنك أن سعر الفائدة مميز على القرض ويتم تحديده وفقا لسياسة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

طريقة سداد قرض بنك التعمير والإسكان

وأوضح بنك التعمير والإسكان أن بالنسبة لطريقة سداد القرض الشخصي قدم البنك مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 120 شهرا في حالة تحويل الراتب وفى حالة لم يتم تحويل الراتب من قبل الموظف المستفيد بالقرض الشخصي يتم تسديد القرض 5 سنوات، واشترط بنك التعمير والإسكان من أهم البنود في الحصول على القرض ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً وألا يزيد عن 60 عاماً في نهاية مدة سداد القرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض

طلب بنك التعمير والإسكان قيام الموظف بالتوجه إلى فرع البنك أو التقديم أون لاين من خلال الموقع الرسمي للبنك وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية وإيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر ويكون موجها لبنك التعمير والإسكان.