بنك مصر يكشف تفاصيل خدمة «الموبيل البنكي» ويحذر من رسائل الاحتيال

أعلن بنك مصر عن تطوير خدمات عملاء البنك في القطاع المصرفي عبر «أبليكيشن الموبيل البنكي»، بميزة سداد الفواتير وكافة الخدمات البنكية خلال 90 يوم دون مصروفات إدارية.

تفاصيل الموبيل البنكي

ونشر بنك مصر بيان رسمي على موقعه الرسمي وصفحاته بالسوشيال ميديا قال فيه: «مع أبليكيشن الموبايل البنكي من بنك مصر تقدر تعمل كل معاملاتك البنكية في أي وقت وأي مكان وتقدر تسدد فواتيرك وتربط شهادات وتتابع حساباتك.. وعندك 90 يوم ببلاش من غير مصاريف ادارية عشان تجرب براحتك».

عروض بنك مصر

وفى نفس الوقت قدم بنك مصر عرض لعملائه على السحب النقدي ببطاقات بنك مصر الائتمانية وتقسيط شراء السلع بدون فوائد حتي 12 شهر، واذا اراد العميل زيادة مدة التقسيط على 24 شهرا أو 36 شهرا يتم حساب سعر فائدة مميزة، وتنطبق شروط العرض على معاملات السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية التي تتم داخل أو خارج مصر.

وجدد بنك مصر تحذيره لعملائه من خلال إرسال رسائل نصية تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن حساباتهم البنكية، وأضاف البنك في بيان رسمي، أن تلك الرسائل شددت على ضرورة إبلاغ البنك فوراً، حال حدوث أي عمليات احتيال.

تحذيرات بنك مصر

وأكد بنك مصر أن بيانات التحذير هدفها الحرص على مصالح قاعدة عملائه، حيث ينوه البنك باتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.