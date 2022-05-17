رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس وزراء إسرائيل: سنستخدم جميع أنواع الأسلحة لاستهداف منفذي العمليات

كتب:

محمد الليثي
12:12 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستستخدم جميع أنواع الأسلحة لاستهداف ما وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يستهدفون إيذاء المدنيين أو الجنود الإسرائيليين.

استخدام طائرات هليكوبتر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلية، يأتي توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط دعوات متزايدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وصواريخ «جو - أرض»، ضد الفلسطينيين المشتبه بهم في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية المنشورة باللغة الإنجليزية، فبعد زيارة لواء «إفرايم»، الإقليمي في الضفة الغربية مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال، أفيف كوخافي، قال بينيت إنه أمرهم باستخدام كل الوسائل الضرورية لتحقيق الهدوء والأمن لإسرائيل.

استخدام كل الأسلحة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «التوجيه واضح: ضرب الإرهابيين أينما كانوا بكل أنواع الأسلحة»، على حد قوله.

وأعرب «بينيت»، عن تقديمه الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لمهاجمة أي إرهابي، سواء في القدس أو الضفة الغربية المُحتلة أو في أي مكان آخر في إسرائيل.

وفي وقت مبكر من اليوم، أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بالقرب من حاجز حوارة خارج نابلس بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن في صفوف القوات الإسرائيلية المتمركزة بالمنطقة.

اقرأ المزيد:

حزب نتنياهو يسخر من خطاب نفتالي بينيت بالأمم المتحدة: فارغ وأجوف

بعد تشكيله برئاسة نفتالي بينيت.. ما هو الكابينت الإسرائيلي؟

تشكيل «كابينت» جديد في إسرائيل بزعامة نفتالي بينيت: لم يضم منصور عباس

مشاعر متناقضة في إسرائيل بعد صعود نفتالي بينيت وسقوط نتنياهو
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011