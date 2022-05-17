رئيس وزراء إسرائيل: سنستخدم جميع أنواع الأسلحة لاستهداف منفذي العمليات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستستخدم جميع أنواع الأسلحة لاستهداف ما وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يستهدفون إيذاء المدنيين أو الجنود الإسرائيليين.

استخدام طائرات هليكوبتر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلية، يأتي توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط دعوات متزايدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وصواريخ «جو - أرض»، ضد الفلسطينيين المشتبه بهم في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية المنشورة باللغة الإنجليزية، فبعد زيارة لواء «إفرايم»، الإقليمي في الضفة الغربية مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال، أفيف كوخافي، قال بينيت إنه أمرهم باستخدام كل الوسائل الضرورية لتحقيق الهدوء والأمن لإسرائيل.

استخدام كل الأسلحة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «التوجيه واضح: ضرب الإرهابيين أينما كانوا بكل أنواع الأسلحة»، على حد قوله.

وأعرب «بينيت»، عن تقديمه الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لمهاجمة أي إرهابي، سواء في القدس أو الضفة الغربية المُحتلة أو في أي مكان آخر في إسرائيل.

وفي وقت مبكر من اليوم، أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بالقرب من حاجز حوارة خارج نابلس بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن في صفوف القوات الإسرائيلية المتمركزة بالمنطقة.