جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله تسللت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم «حزب الله» اللبناني، لافتًا إلى أنَّها تسللت من لبنان.

أفيخاي أدرعي: الطائرة تسللت إلى إسرائيل من لبنان

وصرح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنَّه تمّ رصد الطائرة المسيرة من قبل جيش الاحتلال، مؤكّدًا أنَّها تابعة لتنظيم حزب الله وتسللت إلى إسرائيل من داخل لبنان، مضيفًا أنَّ الطائرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة بالجيش، مستطردًا: «الجيش سيعمل على منع أي خرق لإسرائيل».