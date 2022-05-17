وزير الدفاع يشهد مشروع «صمود» المنفذ بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «صمود–1»، الذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، كلمة أكّد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة في أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم، مشيداً بالمستوى الراقي الذى ظهرت عليه كل العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع، مؤكّداً أنَّ القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كل التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع، التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عدداً من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكّد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.