من أبو عاقلة لـ الشريف.. الاعتداء على الجنازات عادة لا تنتهي للاحتلال (فيديو)

على الرغم من الإدانات الدولية للممارسات الإسرائيلية التي كان آخرها اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ومن بعدها الاعتداء على مشيعي جنازتها، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته بنفس الأسلوب، وذلك بعد أن اعتدت القوات الإسرائيلية على جنازة الشهيد المقدسي وليد الشريف.

إصابة 37 فلسطينيًا

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معًا» الفلسطينية، أصيب 37 فلسطينيًا بعد اعتداء قوات الاحتلال على الجنازة في عدة مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن أشد تلك الاعتداءات كانت بمنطقة «باب الساهرة» بعد رفع عدة رايات بينهم العلم الفلسطيني.

واستخدمت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية والعصي في الهجوم على مشيعي الجنازة، إذ حاولوا تعطيلهم من السير باتجاه مقبرة المجاهدين، كما دارت مواجهات شديدة العنف بشارع صلاح الدين بالقرب من المقبرة.

وبعد خروج الجثمان فور تكفينه من مستشفى المقاصد، لاحقت القوات الإسرائيلية بملاحقة سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر التي كانت تنقل الشهيد، كما منعت السيارات من السير خلفها، وبعد ذلك اعتدت على المركبة نفسها بإطلاق الرصاص الحي والضرب والأعيرة المطاطية ما تسبب في تحطيم زجاجها.

وأفاد الهلال الأحمر بأنَّ هناك 37 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس، مشيرة إلى أنَّ 10 من الحالات تم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاج، لافتًا إلى أنَّ اثنين منهم أصيبوا في العين. وأفادت الطواقم الطبية بأن الإصابات ناتجة عن الاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

جاء ذلك، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاصة قناصة إسرائيلية الأسبوع الماضي أصابت رأسها لتسقط شهيدة في الحال، الأمر الذي أدانه العالم واعتبره انتهاكًا لحرية الصحافة، خصوصًا أنَّ الصحفية الفلسطينية كانت تردي الزي الخاص بالصحفيين.