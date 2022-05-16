عاجل.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل سقوط عشرات المصابين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

احتقان في القدس بعد اغتيال شيرين أبوعاقلة

وتأتي مواجهات القدس التي اندلعت مساء اليوم الاثنين عقب أقل من أسبوع على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل جنود الاحتلال الذين كانوا في طريقهم رفقة مدرعات ومركبات عسكرية لاقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

الاعتداء على جنازة شيرين أبوعاقلة

وشهدت جنازة الزميلة شيرين أبوعاقلة اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال على حاملي النعش والمشيعين في محيط المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ما زاد من حالة الغضب والاحتقان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.