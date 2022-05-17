التعليم: لا شكاوى من أسئلة الإنجليزي لـ«تانية ثانوي».. والسيستم يعمل بكفاءة

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس غير المجهزة، الذي يلتحق طلابها على المدارس المجهزة خلال الفترة المسائية، امتحان الإنجليزي الفصل الدراسي الثاني 2022، ورقيا، والذي يتضمن أسئلة مقالية.

بدء الامتحان الورقي للغة الإنجليزية الفترة المسائية

وبدأ الامتحان الورقي لطلاب الصف الثاني الثانوي، الفترة المسائية في الساعة الثانية عشر وربع، واستمر لمدة ساعة، وانتهى في الساعة الواحدة وربع ظهرا، وبدأ الامتحان الإلكتروني في الساعة الواحدة ونصف ويستمر لمدة ساعتين.

لا شكاوى من امتحان الإنجليزي لتانية ثانوي

وأكدت مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي والذي أداه الطلاب في الفترة الصباحية، والأسئلة المقالية مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

المنصة تعمل بكفاءة داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا إلى المنصة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنّها تعمل بكفاءة بالمدارس المجهزة تكنولوجيا دون أي مشاكل، لافتا إلى أنّ أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب، يتم حلها فورا من مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس.

وأشار المصدر، إلى أنّ أجواء اللجان هادئة، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، والالتزام بكثافة الطلاب وتوزيعهم على اللجان بأعداد تضمن التباعد الاجتماعي في مسافات بينية آمنة.

ويواصل طلاب الصف الأول الثانوي، غدا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة الإنجليزية ورقيا وإلكترونيا داخل لجان مجهزة تكنولوجيا لاستخدام جهاز التابلت، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.