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أخبار التعليم.. إجراءات وقائية مشددة في امتحانات الصف الثاني الثانوي

طارق شوقي: الأسئلة تعتمد على الفهم ومخرجات التعلم

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توفيق شعبان
09:56 ص | الخميس 12 مايو 2022
الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات - صورة أرشيفية

الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات - صورة أرشيفية

كشفت آخر أخبار التعليم، اليوم الخميس الموافق 12 مايو الجاري، عن قيام طلاب الصف الثاني الثانوي بتأدية امتحان اللغة العربية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إلكترونيا وورقيا.

أخبار التعليم.. رسالة عاجلة لمواجهة الغش

وضمن أخبار التعليم اليوم، وجهت الوزارة رسائل للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة الغش الإلكتروني، داخل لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، وتوقيع عقوبات صارمة، على جميع الطلاب المخالفين، علاوة على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل اللجان الامتحانية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سير الامتحانات.

أخبار التعليم.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم

وتناولت آخر أخبار التعليم، توجيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة، بضرورة المذاكرة الجيدة والاستعداد للامتحانات، علاوة على البعد عن الشائعات، والتركيز على أسئلة الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع لجان الثانوية العامة سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، قبل بداية الامتحانات بنحو 48 ساعة.

أخبار التعليم.. طلاب الصف الرابع الابتدائي يبدأون إجازة نهاية العام

وشملت أخبار التعليم، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي، يبدأون إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، عقب أدائهم امتحان مادة الرياضيات، والذي يعقد في المدارس ورقيا داخل لجان مؤمنة جيدا ومطبقة للإجراءات الوقائية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

 

 

 

 

 

 

 

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