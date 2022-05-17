تحويل مراقب امتحانات ورئيس لجنة للشؤون القانونية بشمال سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء من خلال بيان لها اليوم، أن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قرر استبعاد رئيس لجنة ومراقب من الامتحانات، لأنهما صورا ورقة الامتحان لمادة العلوم بالشهادة الإعدادية، وجرى تحويل المعلم ورئيس اللجنة إلى الشؤون القانونية لاتحاذ اللازم.

تصوير الامتحانات بهاتف محمول في اللجنة

وجرى استبعاد «م إ س أ»، رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية وتكليف رئيس لجنة جديد بدلًا منه وتحويل المعلم «م ع ر» للشؤون القانونية لأنه صور ورقة الامتحان لمادة العلوم، وأرسله لآخر يدعى «أ ش ب» بغرض الغش، وجار استكمال التحقيقات، مشيرًا إلى أنه سوف يتعامل مع الموضوع بكل حزم، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لردع المخطئين.

وشدد حمزة رضوان على جميع لجان الامتحانات بإدارات شمال سيناء الستة، والتي بها لجان امتحانات بضرورة الانتباه، مكلفًا لجان مرور مفاجئة، سواء في الشيخ زويد أو العريش وبئر العبد وبالوظة ورفح ومناطق الوسط من سيناء.

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء مادة اللغة الإنجليزية، بشكل طبيعي وسط إجراءات احترازية ووقائية، وتنظيم عملية الدخول وتسليم الأوراق بشكل طبيعي، دون حدوث أي مشاكل بين الملاحظين والطلاب باللجان.