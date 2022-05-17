طريقة تأجيل امتحانات بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل.. تعرف عليها

مع بدء العد التنازلي لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، يتساءل الكثير من طلاب الثانوية عن الطريقة التي يمكن من خلالها تقسيم مواد الامتحانات على عامين، وما إذا كان ذلك يستدعي من الطالب تقديم طلب بالتأجيل أو التقسيم لوزارة التربية والتعليم، أم لا.

تأجيل مواد في امتحانات الثانوية العامة لا يشترط تقديم طلب للوزارة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب الذي يرغب في تقسيم امتحانات الثانوية العامة على سنتين، فليس مطلوبا منه أن يُخطر الوزارة ولا المديرية التعليمية بذلك، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى تقديم طلب مسبق للحصول على الموافقة أو الرفض، بل بإمكان الطالب التقسيم والتأجيل من تلقاء نفسه.

طريقتين للتأجيل أو التقسيم المواد بامتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب الراغب في التأجيل أو التقسيم يمكنه فعل ذلك بطريقتين، إما بالغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها للعام الدراسي المقبل، أو بإمكانه الحضور وعدم الإجابة، لأنه لو أجاب ونجح في المادة فلن يتمكن من امتحانها مرة ثانية خلال العام التالي، أما المادة أو المواد التي قام بتأجيلها، فإنه سيتقدم إليها السنة المقبلة باستمارة جديدة ويحصل على الدرجة الفعلية.

طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

وفي سياق أخر، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني 2022، ورقياً وإلكترونياً بجميع المدارس المجهزة تكنولوجياً على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم مع الأسئلة في بداية الامتحان، والسماح بالكتابة عليها بعد موافقة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.