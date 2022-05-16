عاجل.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى ثانوي اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، تأدية طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، التي تستمر حتى الأربعاء 25 مايو 2022.

نسبة أداء الامتحان اليوم

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (في الفترة الصباحية) 99.9%، إذ حضر اليوم الامتحان 570 ألف و847 طالب/ طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و474 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2627 طالب/ طالبة.

كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ (في الفترة الصباحية) 99.7%، إذ حضر اليوم الامتحان 571 ألف و9 طلاب من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2500 طالب/ طالبة.

مدارس تستقبل الامتحانات

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة، خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة، يلحق طلابها علي المدارس المجهزة، ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر، أن الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولي حسب الجدول المعلن سابقًا.