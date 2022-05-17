الإحصاء: 3.7 % زيادة في أعداد المتاحف الأثرية في مصر عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف، وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف «الأيكوم»، في اجتماعه عام 1977، بهدف زيادة الوعي بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور.

84 متحفا عام 2020

ومن أهم المؤشرات الإحصائية لتي تضمنها البيان ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد المتاحف 84 متحفا عام 2020 مقابل 81 في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

- احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من إجمالي عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 23.8 % من إجمالي عدد المتاحف ثم محافظة الاسكندرية والجيزة بنسبة 16.7% لكل منها.

- بلــغ عـــدد زائري المتاحف 304.5 ألف زائر عـــام 2020 مقابــل 531.6 ألف زائر عام 2019.

- بلـــغ إجمـالي إيـرادات المتاحف 108.9 مليون جنيه عام 2020 مقابل 256.1 ملــيون جنيــه عــــام 2019.

عناوين المتاحف المصرية

وتستعرض «الوطن»، عناوين أهم المتاحف المصرية:

1- المتحف القومي للحضارة المصرية: يقع المتحف في منطقة الفسطاط، مصر القديمة، القاهرة.

2- المتحف المصري: شارع سليم حسن، ميدان التحرير، أمام فندق النيل القاهرة.

3- المتحف الحربي: داخل قلعة صلاح الدين، شارع صلاح سالم، القاهرة.

4- المتحف القبطي: 3 شارع مار جرجس، مصر القديمة، القاهرة.

5- المتحف اليوناني الروماني: 5 شارع المتحف، محطة الرمل، الإسكندرية.

6- متحف الفن الإسلامي: شارع بورسعيد، باب الخلق، أمام مديرية أمن القاهرة، القاهرة.

7- متحف الفن المصري الحديث: داخل دار الأوبرا المصرية، الجزيرة، القاهرة.

8- متحف الإسكندرية القومي: 110 طريق الحرية، محطة الرمل، الإسكندرية.

9- متاحف قصر عابدين: شارع مصطفى عبدالرازق، ميدان الجمهورية، عابدين القاهرة.

10- متحف الخزف الإسلامي: داخل مركز الجزيرة للفنون، 1 شارع المصرفي، الزمالك، القاهرة.