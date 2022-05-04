مسؤول جهاز تعمير القاهرة: «الفسطاط» تضم أكثر من مرحلة جارٍ العمل بها

كشف المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، سيفر واجهة القاهرة التاريخية، حيث يشمل المشروع أكثر من مرحلة.

تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان

وأشار «أبو عريضة»، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، شملت تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان، على مساحة نحو 22 ألف متر مربع، وجرى افتتاحها أمام المُصلين، لأداء صلاة التراويح داخلها، خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، والتي تضم مساحة كبيرة للمصليين ولأداء الشعائر الدينية، كما تضم الساحة مبنى بديل، مبنى للميضة، وخارج الساحة توجد بوابة كبيرة، تم تصميمها على الطراز الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المكان.

وأوضح «أبو عريضة»، أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، يضم المنطقة الثقافية، والتي تعد المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

المنطقة الثقافية ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة

كما أشار مساع رئيس جهاز التعمير، إلى أن المنطقة الثقافية ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، التي تم الانتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.

موضحا أن مشروع حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية، للتعرف على حضارة مصر القديمة.

وأضاف «أبو عريضة» أن مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة، حيث يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

واشار إلى أن صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، التابع لمجلس الوزراء، هو القائم على تنفيذ مراحل مشروع حدائق الفسطاط، بجانب جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير.