خالد الصاوي لـ«الزعيم» في عيد ميلاده: «هفضل دايماً فاكر نصايحك»

حرص الفنان خالد الصاوي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، إذ أنَّه يتمّ عامه الـ82، اليوم الثلاثاء، إذ قدم رحلة فنية حافلة بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المميزة.

خالد الصاوي يتحدث عن عادل إمام

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ عادل إمام ظاهرة متفردة غير متكررة، موجهًا رسالة إليه في عيد ميلاده نصها: «كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذنا، الفنان الكبير عادل إمام، ربنا يديلك الصحة والهنا والنعيم في الأيام والسنوات المقبلة، ولن أنسى فضلك الكبير عليّ مهما حييت».

خالد الصاوي: عادل إمام أشاد بموهبتي في فيلم عمارة يعقوبيان

وتابع: إشادة عادل إمام بموهبتي أسهمت بقوة في ترشيحي لفيلم «عمارة يعقوبيان»، وتوجهت إليه حينها لشكره علي دعمه ومساندته، فقال لي «مفيش عندي الكلام ده، أنت فنان كويس وبيعجبني شغلك»، فشكرته علىرأيه، ولكني فوجئت بمتابعته لأعمالي التي لم أكن أتوقع أنَّه شاهدها.

«هفضل دايماً فاكر نصايحك».. هكذا أعرب خالد الصاوي عن امتنانه لنصائح الزعيم عادل إمام له، التي كان أبرزها حينما سأله بعد نجاحه في فيلم «عمارة يعقوبيان» قائلاً: «النجاح فاجئني، أعمل ايه؟ اختار علي أي أساس؟ فكان رده حاسماً: «اختار يا ابني اللي يعجبك».

أبطال فيلم عمارة يعقوبيان

وشارك في بطولة فيلم «عمارة يعقوبيان» يسرا، ونور الشريف، وإسعاد يونس، وهند صبري، وأحمد بدير، ومحمد إمام، وخالد صالح، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وأحمد راتب، وطلعت زكريا، ويوسف داود، وتامر عبدالمنعم، وجيهان قمري، وعباس أبو الحسن، وسعيد طرابيك، وآسر ياسين، وسلوى عثمان، وحمدي هيكل، ومحمد الدفراوي، وأحمد صلاح السعدني، وياسر علي ماهر وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج مروان حامد.