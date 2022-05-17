تمزيق جسد صاحب محل ألبان في المطرية بالأسلحة البيضاء بسبب سيدة «فيديو»

حادثة جديدة شهدتها منطقة المطرية، بتعرض أحد المواطنين ويدعى «عرفة.ع» ويعمل صاحب محل للألبان في المطرية، للاعتداء من جانب عدة أفراد عن طريق استخدام العديد من الأسلحة البيضاء، بسبب اتهامه بمضايقة إحدى السيدات بالمنطقة، ما أدى إلى إصابته بالعديد من الجروح القطعية وأجزاء متفرقة من الجسم.

بداية واقعة التعدي على صاحب محل الألبان في المطرية

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة في أحد المحلات التجارية المجاورة عدة مشاهد من الواقعة، ومن أبزرها هجوم عدد من الأشخاص على صاحب محل الألبان بالمطرية باستخدام الأسلحة البيضاء، حيث بدأت المشاجرة من أمام المحل واستمرت على الطريق العام.

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء.. إصابات في اليد والرأس

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فهناك علاقة تربط بين كل من المجنى عليه صاحب الـ 33 عاماً وسيدة كانوا مخطوبين منذ 10 أعوام لكن الخطبة لم تكتمل ومنذ ذلك الوقت وهناك مناوشات بين كلا الطرفين، وصلت في النهاية إلى مشاجرة عنيفة بين أقارب زوج السيدة وبين صاحب محل الألبان المجني عليه، وهو ما استدعاهم إلى حمل الأسلحة البيضاء والتوجه إلى المجني عليه والتعدي عليه وإصابته بجروح قطعية في اليد اليمنى مع إصابته في مفرق الرأس.

بلاغ إلى قسم شرطة المطرية

كان قسم شرطة المطريق قد تلقى بلاغاً يتضمن وقوع مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء، مع وقوع أحد المصابين، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وتأكدت من الواقعة وقبضت على ثلاثة متهمين، وجارٍ القبض على المتهم الرابع.

نقل المجني عليه المصاب إلى مستشفى قصر العيني

في حين تم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، إضافة إلى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.