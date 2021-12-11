رئيس التحرير

محمود مسلم

 الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مسنة في شبرا وتنقلها للمستشفى

كتب:

الوطن
12:19 م | السبت 11 ديسمبر 2021
مسنة

مسنة

استغاثت سيدة مسنة، تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، بوزارة الداخلية، لمساعدتها ونقلها من مسكنها لأحدى المستشفيات لتلقي العلاج نظرًا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

وزارة الداخلية تلبي طلب السيدة وتنقلها للمستشفى

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

ويأتي ذلك إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني. 

السيدة المسنة تشكر وزارة الداخلية على الاستجابة لها

وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

اقرأ المزيد:

إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة

وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. التقديم ينتهي يوم 8 ديسمبر

وزارة الداخلية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة 

وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا طبيا بمناسبة اليوم العالمي للسكر

وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. الشروط والمستندات المطلوبة

وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وتوزع مساعدات عينية بنطاق شمال سيناء