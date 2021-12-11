 الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مسنة في شبرا وتنقلها للمستشفى

استغاثت سيدة مسنة، تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، بوزارة الداخلية، لمساعدتها ونقلها من مسكنها لأحدى المستشفيات لتلقي العلاج نظرًا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

وزارة الداخلية تلبي طلب السيدة وتنقلها للمستشفى

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

ويأتي ذلك إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

السيدة المسنة تشكر وزارة الداخلية على الاستجابة لها

وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.