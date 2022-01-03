الأجهزة الأمنية تعيد طفلة لأسرتها.. «خرجت ومعرفتش ترجع»

أعادت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية في وزارة الداخلية، طفلة تائهة إلى أسرتها، حيث شاهدتها القوة أثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تجلي بمفردها وتبكي بشدة، وبسؤالها أقرّت بأنّها ضلّت طريق عودتها إلى منزلها، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات، كما تبيّن أنّها تجهل عنوان محل سكنها.

دعم نفسي للطفلة

على الفور قدّمت القوة الأمنية الدعم النفسي للطفلة، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مكان أسرتها والتوصل لمحل سكنها، وأمكن التوصل لوالدها (مقيم بدائرة القسم).

تعهد على والد الطفلة

وباستدعاء والدها حضر وتعرف عليها وأقر بأنّها ابنته، وأيد ما جاء في أقوالها، وجرى تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدّم والد الطفلة، الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.