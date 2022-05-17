عاجل.. انهيار الفنان ضياء عبدالخالق عقب وصول جثمان والده لمسجد الرحمة

وصل منذ قليل جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق، إلى مسجد الرحمة بمنطقة السيدة عائشة، بحضور عدد من اقارب وأصدقاء العائلة.

وحرص الفنان محسن منصور على الحضور، رغم حزنه على وفاة والدته منذ أيام قليلة.

رحيل والد ضياء عبد الخالق

ورحل عن عالمنا والد الفنان ضياء عبد الخالق، أمس، وحدد الفنان ضياء عبد الخالق، موعد تلقي عزاء والده الذي رحل عن عالمنا اليوم، العزاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو، في مسجد الحامدية الشاذلية، في تصريحات لـ«الوطن».

وكان الفنان ضياء عبد الخالق، أعلن وفاة والده من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه: «إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم».

وكان أعلن أيضا، أن موعد جنازة والده، غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر، من مسجد الرحمة بطريق الأوتوستراد.

ضياء عبد الخالق يشارك في جزيرة غمام

وشارك ضياء عبد الخالق مؤخرا في بطولة مسلسل جزيرة غمام، الذي عرض خلال شهر رمضان، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.