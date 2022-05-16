ضياء عبد الخالق يتلقى عزاء والده الأربعاء

حدد الفنان ضياء عبد الخالق، موعد تلقي عزاء والده الذي رحل عن عالمنا اليوم، العزاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو، في مسجد الحامدية الشاذلية، في تصريحات لـ«الوطن».

وكان الفنان ضياء عبد الخالق، أعلن وفاة والده من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه: «إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم».

وكان أعلن أيضا، أن موعد جنازة والده، غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر، من مسجد الرحمة بطريق الأوتوستراد.