وكيل «تعليم سوهاج» ينفي تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

نفى الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بجامعة سوهاج، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، بشأن تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة سوهاج، خلال الأيام الماضية.

تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا صحة لما أثير حول تسريب امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي أمس الإثنين، وأنه تم تسليم ورق الامتحان عقب خروجه من المركز في الثامنة والنصف صباحا، ولم يفتح إلا داخل لجان الامتحان، وهو مختلف تماما عما تم تداوله على تطبيق «تليجرام».

غرفة عمليات سوهاج: صفر شكوى حتى الآن

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، أن غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لم تتلق حتى الآن أي شكوى من الطلاب حول الامتحانات أو صعوبتها، ولا يوجد شكاوى بشأن تسريب امتحانات اليوم أيضا، حيث أن مجموع شكاوى غرفة عمليات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة سوهاج حتى الآن «صفر».

وتابع «أبو زيد»، أن طلاب سوهاج سعداء بمستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، ويظهر ذلك من خلال مشاركتهم لمقاطع فيديو وصور من أمام لجان الامتحانات، موضحا أنه لمس ذلك عبر جولاته المستمرة داخل اللجان، موضحا أن الطلاب أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، ولم يتم الشكوى منه أيضا.

90 ألف طالب يؤدون الامتحانات بسوهاج

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج هذا العام، بلغ 90 ألفا و976 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 472 لجنة تابعة لـ11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.