«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة للدور الثاني، مؤكدة أن جميع الأوراق المتداولة قبل الامتحانات غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الأوراق والتركيز فقط في الامتحانات.

غرفة علميات لمتابعة سير امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لرصد أي محاولات لتسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، موضحاً أنه في حالة رصد أي أعمال تسريب يجري تطبيق عقوبات رادعة على الطالب المتسبب في ذلك.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات حريصة على متابعة سير العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن أي طالب يقوم بتسريب الامتحان سيجري تطبيق عقوبات رادعة عليه.

امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تعقد ورقيا

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تعقد ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع أسئلة الامتحانات وفق المعايير الدقيقة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات، أن امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه جرى توفير مراجعات مكثفة للطلاب قبل انطلاق الامتحانات على منصة «حصص مصر» التعليمية.

امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تصحح إلكترونياً

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تعقد بنفس طبيعة امتحانات الدور الأول، لافتاً إلى أنه سيجري تصحيح الامتحانات إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المصادر الرقمية التي جرى توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، وفرت مراجعات في جميع المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لامتحانات الدور الثاني، مؤكدة أن امتحانات الدور الثاني تمنح الطالب نصف الدرجة فقط في المادة.