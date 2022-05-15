حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بالجيزة.. «التعليم» توضح

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة، والتي بدأت أمس بمادة اللغة العربية ورقياً، واليوم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنتبية والتربية الدينية، في المدارس، مؤكداً أن الامتحانات وضعت وفق المواصفات، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «سلومة»، لـ«الوطن»، أنّ تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة لا صحة له، ولم يرصد أي تسريب منذ بداية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن وفي لجان مراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة تُسلم يومياً

ونوهت المديرية في خطاب لها، بأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة يتم تسليمها للإدارات التعليمية الخارجية يومياً، في اليوم السابق ليوم الامتحان الساعة الرابعة عصراً، وبالنسبة لإدارة الواحات تم الاستلام يوم الجمعة الماضي الموافق 13 مايو لامتحانات يوم السبت والأحد والاثنين، وسيتم التسيلم يوم الإثنين الموافق 16 مايو لامتحانات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وبالنسبة للإدارات التعليمية الداخلية، يتم تسليم امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة صباح كل يوم من أيام الامتحانات الساعة السادسة والنصف صباحاً، لافته إلى أنه تم التنبيه على جميع اللجان بمنع دخول أي طالب اللجنة بالهاتف المحمول أو أي مذكرات أو أوراق خارجية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة تعقد على مستوى المديرية

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 الجيزة، تضاف للمجموع وتعقد ورقياً ويتم وضعها من قبل موجهي العموم في المديرية، ووفق المواصفات الفنية التي حددتها الوزارة، وتضاف إلى الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول، وعلى أساسها تحسب له النتيجة كاملة، ويتم التنسيق للمرحلة الأعلى، وتعقد على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية أو المدرسة.