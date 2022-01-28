«التعليم» تحدد عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

أكدت الإدارات التعليمية والمديريات، أن عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، تصل إلى الحرمان من المشاركة في الامتحانات لمدة تصل إلى خمس سنوات، مشددة على جميع القائمين على أعمال الامتحانات، بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير الامتحانات، والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حرمان خمس سنوات.. عقوبة تسريب الامتحان للمعلم

قال يحيى خاطر، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، إن عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 للمعلم، تصل للحرمان لمدة لا تقل عن خمس سنوات، موضحا أنه في حالة تسبب أي معلم في التسريب، يتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للتحقيق.

وأضاف «خاطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارة حريصة على الحفاظ على سرية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022، موضحاً أنه يتم تسليم الامتحان للمدرسة في صباح سوم انعقاده وغير مسموح بتسليمه وقت مبكر على الاطلاق، مؤكداً أن الامتحان يتم استلامه من المديرية في صناديق مؤمنة جيداً.

وأشار يحيى خاطر، إلى أن إدارة منشأة القناطر بها 53 لجنة امتحانية تشمل 11282 طالب وعدد الطلاب في كل لجنة يتراوح من 14 لـ18 طالبا، للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه تم توفير 53 موجه مقيم داخل اللجة لمساعدة رئيس اللجنة وكتابة تقرير بتفاصيل سير الامتحان، لافتا أنه سيتم توزيع ورق الأسئلة على المدارس يوم السبت وهي مغلفة من داخل كيس حراري، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول أي اعتذار إلا عن طريق كومسيون طبي وغير ذلك يتم مجازاته.

امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في لجان مؤمنة

من جانبه قال سيد حسن، مدير إدارة العجوزة التعليمية، إن عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 تتمثل في الحرمان لمدة تصل إلى خمسة سنوات بالنسبة للمعلم ومن عام لعامين بالنسبة للطالب، مؤكداً أن الإدارة نبهت على جميع المدارس بضرورة الحفاظ على سرية الامتحانات وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.