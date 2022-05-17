هشام تحسين لـ عادل إمام في عيد ميلاده: أنت جوهرة الفن المصري

وجه المنتج هشام تحسين تهئنة خاصة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82، الذي يحتفل به اليوم مع أسرته وعائلته، إذ قدم مسيرة فنية طويلة وله باع كبير في عالم السينما والدراما والمسرح.

هشام تحسين يوجه تهنئة خاصة لـ عادل إمام

وقال هشام تحسين لـ«الوطن»، «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عادل .. أنت جوهرة الفن المصري وربنا يديك الصحة وطول العمر و يخليك لمصر».

وأضاف المنتج الفني قائلاً، «من أحلى أوقات حياتي كانت وقت تصوير مشاهد الزعيم في مسلسلات عوالم خفية وفلانتينو.. كل سنة وأنت طيب ومنور الدنيا».

معلومات عن مسلسل عوالم خفية

وشارك المنتج هشام تحسين، الفنان عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل عوالم خفية من إخراج رامي إمام، ويدور قصته الصحفي المُخضرم هلال كامل إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكّد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة، وقرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعدما تشعّبت قضايا الفساد، وتنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء، وأغلبها لشخصيات ذات نفوذ كبير، ما يعرضه هو شخصيًا للخطر.

وشارك في عدد من الأعمال الفنية صلاح عبدالله، وفتحي عبدالوهاب، وبشرى، وهبة مجدي، وأحمد وفيق.

معلومات عن مسلسل فلانتينو

وشاركه في مسلسل فلانتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وتدور قصته الأساسية حول شخصية نور عبدالحميد الشهير بـ «فلانتينو» وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.