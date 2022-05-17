لقاء سويدان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: وجدتك ملتزما ومتواضعا

يحتفل اليوم الفنان القدير عادل إمام بعيد ميلاده الـ82، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئته والاحتفال بعيد ميلاده، منهم الفنانة لقاء سويدان التي شاركت معه في مسلسلين من قبل، معربة عن سعادتها البالغة بالعمل معه.

وقالت لقاء سويدان، موجهة حديثها إلى الزعيم: «أستاذ عادل كان لي الفخر والشرف أني اشتغلت مع حضرتك، ولا أستطيع وصف مدى سعادتي بالدور خاصة وأنك من رشحتني لهذا الدور بنفسك، وهذا شيء كبير جدا بالنسبة لي»، وذلك ضمن رسالة خاصة منها عبر «الوطن»،

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

وأضافت: «عادل إمام الزعيم والأسطورة كيف كنت مهتما لهذه الدرجة بدوري في المسلسل وتفاصيل الشخصية النفسية والداخلية، وكيف ساعدتني بشكل كبير في تجسيدها، وأثناء البروفات والتحضير لها، وراجعت معي كافة تفاصيلها، بالإضافة إلى أنني كم وجدتك شخصا ملتزما ومتواضعا تتعامل مع الجميع ببساطة وتواضع من أكبر شخص في مواقع التصوير لأصغر شخص، كما أنني أحبك كثيرًا، كل عام وأنت بخير».

أعمال جمعت عادل إمام بلقاء سويدان

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان شاركت مع الفنان عادل إمام في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» الذي عرض في السباق الرمضاني 2015، وشارك في بطولته كل من: نجوى إبراهيم طارق عبدالعزيز، هيثم أحمد زكي، أحمد راتب، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف يوسف معاطي، ومن إخراج وائل إحسان.

كما عملت معه في مسلسل «صاحب السعادة» الذي عرض عام 2014، وشارك في بطولته كل من: لبلبة، ريم محمد سعيد، مادلين طبر، محمد إمام، يارا محمد، والعمل يوسف معاطي، ومن إخراج رامي إمام.